Epidemia di colera in Niger: più di 2600 i casi

Sono 2.641 i casi rilevati nella recente epidemia di colera che sta colpendo alcune aree del Niger. Secondo il ministero della Salute – come riportato dai media del Paese – sono 88 le persone decedute e questo ha determinato un tasso di mortalità del 3%. Dai dati si evince che 6 regioni su 8 del Paese hanno registrato dei casi.

Di fronte a questa situazione, lo Stato ha intrapreso diverse azioni per combattere l’epidemia. Il governo ha distribuito ai distretti sanitari prodotti per curare il colera, ha autorizzato la gestione decentrata e gratuita dei casi e ha dato il via libera per l’apertura delle Unità di cura nelle aree sanitarie colpite. www.rainews.it

