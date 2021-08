“Gli Stati membri devono onorare i loro obblighi in materia di accoglienza per chi fugge dall’orrenda situazione in Afghanistan”. E’ quanto afferma il commissario per i Diritti umani del Consiglio d’Europa Dunja Mijatovic, sottolineando che i Paesi “hanno la capacità individuale e collettiva per farlo”.

Paesi Ue devono accogliere i profughi

“Molti Stati – continua – hanno invece preso misure per chiudere i confini, limitare le richieste d’asilo e respingere i profughi”. tgcom24.mediaset.it

