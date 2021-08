Ricciardi: “Docente non vaccinato e senza mascherina andrebbe arrestato”

“Un insegnante non vaccinato con virus Delta ha trasmesso l’infezione al 55% dei suoi studenti semplicemente parlando senza mascherina, andrebbe arrestato”. Così Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza e docente di Igiene all’università Cattolica di Roma, in un post su Twitter nel quale rilancia la notizia sul caso individuato in una scuola in California, dove un docente non vaccinato ha contagiato i suoi alunni leggendo in classe senza usare la mascherina.

La vicenda ha destato scalpore in America e non è passata inosservata nemmeno in Italia. Tra gli esperti, ne ha parlato anche il virologo Roberto Burioni usando termini simili a quelli di Ricciardi. “Un insegnante che rifiuta il vaccino dovrebbe essere cacciato perché è un pericolo per la salute dei suoi alunni ma ancora più perché evidentemente non è in grado di formare i cittadini di domani ed è totalmente inadeguato ad occupare l’importantissimo ruolo che ricopre”, le parole di Burioni. adnkronos

