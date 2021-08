Covid, Figliuolo: 35.691 operatori sanitari non vaccinati

Sono 279.834 gli over 80, pari al 6,14%, che non hanno neppure ricevuto la prima dose del vaccino contro il Covid 19. Il dato emerge dal report settimanale sulla campagna di vaccinazione del commissario straordinario per l’emergenza Covid 19, il generale Francesco Paolo Figliuolo.

Ancora 35.691 operatori sanitari non vaccinati

A quasi 9 mesi dall’avvio delle vaccinazioni, partite proprio dai camici bianchi, sono 35.691 gli operatori sanitari ancora non coperti da nemmeno una dose. Si tratta dell’1,82% del totale, che ammonta a 1.958.461 sanitari, di cui completamente vaccinati il 94,42%.

Ciclo completo per 940.393 tra i 16-19enni

Sono 940.393 (40,50%) i giovani di età compresa tra i 16 e i 19 anni che hanno completato il ciclo di vaccinazione antiCovid. Ciclo completo per 298.942 tra i 12-15enni Sono 298.942 gli adolescenti della fascia 12-15 anni che hanno completato il ciclo vaccinale contro il Covid 19, con la doppia dose o la dose unica. Si tratta dell’12,97% del totale di questa fascia di età.

186.571 non vaccinati tra personale scuola

Sono attualmente 186.571 i non vaccinati tra il personale scolastico, che ancora non sono coperti da alcuna dose di vaccino. Si tratta del 12,82% del totale, che ammonta a 1.455.308 unità di personale impiegato nel settore scolastico. Il dato è contenuto nel report settimanale, pubblicato oggi, del commissario straordinario per l’emergenza Covid-19.

Ancora scoperti oltre 4 mln di over 50

Sono 4.058.000 gli over 50 che non si sono ancora vaccinati contro il Covid 19 (la scorsa settimana era 150.867 in più) e che non hanno fatto neppure la prima dose. E’ quanto emerge dal report settimanale sulla campagna di vaccinazione del commissario straordinario per l’emergenza Covid 19, generale Francesco Paolo Figliuolo. www.rainews.it

