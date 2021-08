Vaccino Covid, Biden farà la terza dose

L’avvio della somministrazione di terze dosi del siero contro il Covid-19 nei Paesi ricchi è una “presa in giro” che minaccia i progressi della campagna vaccinale in Africa. È la dura dichiarazione della direttrice regionale dell’Oms per l’Africa, Matshidiso Moeti, il giorno dopo l’annuncio del presidente Usa, Joe Biden, sull’avvio il 20 settembre dell’inoculazione della terza dose a tutti gli americani che lo desiderino e abbiano ricevuto la seconda almeno 8 mesi fa.

Biden farà la terza dose

(adnkronos) Joe Biden annuncia che, insieme alla moglie, riceverà la terza dose di vaccino anti Covd. “Ci siamo vaccinati a dicembre, quindi è passato del tempo”, ha detto il presidente nell’intervista trasmessa oggi da Abcnews, registrata ieri poco prima che il presidente annunciasse che dal 20 settembre verrà raccomandato il “richiamo” per tutti i gli americani che hanno completato la vaccinazione almeno 8 mesi prima.

Biden ha confermato che anche questa dose sarà gratuita. “L’amministrazione si è preparata per mesi a questa possibilità – ha spiegato – abbiamo acquistato abbastanza dosi di vaccino per essere pronti quando sarebbe arrivata la scadenza degli otto mesi, per essere pronti ad offrirvi un richiamo gratuito”.

Condividi