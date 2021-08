Macron: subito iniziativa UE a protezione degli afghani

Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato di voler portare avanti un’iniziativa europea volta ad “anticipare” e “proteggere da significativi flussi migratori irregolari” che “alimentano traffici di ogni tipo”, durante un discorso televisivo sulla situazione in Afghanistan.

“Proporremo quindi, in linea con la Germania e altri paesi europei, un’iniziativa per costruire senza aspettare una risposta solida, coordinata e unita”, ha proseguito, chiedendo “solidarieta’ nello sforzo, l’armonizzazione dei criteri di protezione e l’instaurazione di una cooperazione con i paesi di transito”. ansa

Gli afghani che stanno scappando sono tutti giovani uomini in età da militare. Non c’è un vecchio, una donna o un bambino.

The exodus from Afghanistan started some time ago. Another group of men head for the Iranian border on their way to Turkey, Europe and then the UK.

Action needed NOW to secure our borders

— UK Justice Forum 🇬🇧 Stop Illegal Immigration! (@Justice_forum) August 16, 2021