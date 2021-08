di Paolo Becchi – Conte pronto a cavalcare le piazze anti Green Pass. L’ascesa di Conte all’interno del nuovo partito non sarà una passeggiata. Grillo resta pur sempre il garante e Di Maio giocherà a fare l’equilibrista tra Grillo e Conte, facendo di tutto per mantenere il più a lungo possibile la sua prestigiosa poltrona. Conte dovrà portare a casa qualche risultato alle amministrative perché se a secco le critiche piomberanno in autunno su di lui.

Il reddito di cittadinanza non si tocca urla dall’eremo l’Elevato, ma Draghi non ha nessuna intenzione di violare quel tabù. Ma allora a Conte non resta altra alternativa che farsi crogiolare a fuoco lento come Draghi sta facendo con Salvini ?

Le piazze anti Green Pass

Un po’ tutti sottovalutano la ripartenza a settembre col green pass. Le proteste di piazza continue, certo dovute ad una minoranza, dovranno trovare uno sbocco politico se si vuole evitare che in autunno degerino. Ecco che Conte potrebbe insistere già sin d’ora sul fatto che la scorsa estate senza vaccini c’era più libertà di questa estate con i vaccini. Insomma farsi interprete di quel movimento trasversale che riesce ad occupare le piazze nella settimana di ferragosto.

Molti si aspettavo che le proteste sarebbero state cavalcate dalle destra e invece potrebbero essere cavalcate da Conte che potrebbe in questo modo avere il sostegno degli scettici sulla campagna vaccinale. affaritaliani.it

