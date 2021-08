Vice sindaco di Villacidro, “prego Dio affinchè i no vax muoiano velocemente”

“Comincerò a pregare Iddio affinché tutti quelli che non vogliono vaccinarsi contro il Covid-19 vengano contagiati al più presto, guariscano e si immunizzino; oppure muoiano velocemente, contagiando, prima di morire, gli ottusi come loro, così da accelerare la selezione naturale. Vorrei ricominciare a vivere. Non se ne può più”. Era questo il post scritto ieri nella pagina personale Fb del vice sindaco di Villacidro.

Come scrive www.vistanet.it/cagliari, in poche ore è montata la polemica, che ha portato il vice sindaco di Villacidro a rimuovere il post. Di sicuro, un punto di vista espresso male, ma che ora il vice sindaco vuole spiegare nel migliore dei modi. Una cosa comunque vuole chiarire al cento percento Giovanni Spano: non ha mai voluto augurare la morte a nessuno, nemmeno lontanamente.

«Un caro amico qualche anno fa mi diede un suggerimento prezioso: quando devi lanciare una provocazione, pensaci mille volte. Dopo che ci hai pensato mille volte, pensaci ancora un’altra volta. Perché tu sai dove vuoi andare a parare, ma non sarai mai in grado di prevedere quali saranno le reazioni che scatenerai. Ecco: prima di pubblicare quel post, avrei dovuto pensarci su ancora un’altra volta. Ma oramai il danno era fatto», spiega il vice primo cittadino del comune medio-campidanese.

