Zampa (Pd): ‘Green Pass obbligatorio anche al supermercato’

‘Green Pass obbligatorio anche al supermercato’, l’idea di Sandra Zampa. ‘Dipendesse da me renderei obbligatorio il Green Pass anche per entrare al supermercato. Se può rappresentare una ulteriore spinta per convincere gli indecisi a prendere l’appuntamento con le due dosi, varrebbe la pena prevederne un uso a tutto raggio’.

La responsabile salute del Pd e consigliera del Ministro Speranza Sandra Zampa interviene in questi termini sul Corriere della Sera suo tema del Green Pass. Parole che arrivano per bocciare il no di Landini alle sanzioni ai lavoratori senza Green Pass nelle mense aziendali.

Green Pass obbligatorio anche al supermercato per proteggere i vaccinati

‘Non riesco proprio a capire perché chi si è vaccinato deve correre il pericolo di essere penalizzato dalla presenza di un no vax. Landini esprime una cultura sindacale vecchio stampo che non fa i conti con il nuovo, con la globalizzazione della salute’. www.lapressa.it

