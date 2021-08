Piemonte: un gelato per un vaccino. Meluzzi: “che ridicola vergogna!!!”

Il Piemonte offre un gelato ai giovani che la vigilia di Ferragosto si vaccinano. La Regione ha organizzato uno speciale Open Day, al Valentino di Torino, per i 12-19enni. Mille i posti disponibili: cinquecento ad accesso diretto e cinquecento da prenotare su www.ilPiemontetivaccina.it.

Un gelato per un vaccino

A tutti coloro che saranno vaccinati verrà consegnato un buono per gustare un cono gelato. L’iniziativa è promossa dalla Regione Piemonte, in partnership con l’Azienda ospedaliero universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino e la collaborazione di Asl Città di Torino, Epat Torino e Provincia, Ascom Confcommercio e Comitato Gelatieri del Piemonte.

Resta sempre valida anche per questo open day la possibilità di accesso diretto per il personale scolastico e i cittadini over60. (ANSA)

Il commento del prof. Meluzzi: “Che ridicola vergogna povero Cirio e C. Che vi abbiamo votato a fare… mai più!!!!!!!!!!!”

Che ridicola vergogna povero Cirio e C. Che vi abbiamo votato a fare… mai più!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/F6BqALX7Tq — Alessandro Meluzzi☦️🇮🇹 (@a_meluzzi) August 11, 2021

