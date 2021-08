Mons. Viganò: “Deep State e Deep Church vanno a braccetto”

TRADITIONIS CUSTODES: questo è l’incipit del documento con il quale

Francesco cancella d’imperio il precedente Motu Proprio Summorum

Pontificum di Benedetto XVI. Non sarà sfuggito il tono quasi

canzonatorio della ampollosa citazione di Lumen gentium: proprio nel

momento in cui Bergoglio riconosce i Vescovi come custodi della

Tradizione, chiede loro di impedirne l’espressione orante più alta e

sacra.

Chi cerca di trovare nelle pieghe del testo un qualche

escamotage per aggirarlo sappia che la bozza fatta pervenire alla

Congregazione per la Dottrina della Fede per la revisione era

estremamente più drastica del testo finale: una conferma, se mai ve ne

fosse stato bisogno, che non sono state necessarie particolari

pressioni da parte dei nemici storici della Liturgia tridentina – ad

iniziare dagli eruditi del Sant’Anselmo – per convincere Sua Santità a

cimentarsi in ciò che gli riesce meglio: demolire. Ubi solitudinem

faciunt, pacem appellant. (video di Visione TV)

