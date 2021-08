Ocean Viking e Sea Watch 3 prelevano 800 migranti “chiediamo un porto sicuro”

Ocean Viking e Sea Watch 3 prelevano 800 migranti. Più di 800 migranti sono stati prelevati negli ultimi giorni nel Mediterraneo dalle navi Ocean Viking e Sea-Watch 3 che chiedono con urgenza di poterli sbarcare, avendo superato la loro capacità di imbarco. Secondo l’Organizzazione internazionale per le migrazioni, sono oltre 1.140 le persone che hanno perso la vita, solo quest’anno, nel tentativo di raggiungere l’Europa.

Sulla Ocean Viking della francese Sos Mediterranée ci sono più di 550 persone a bordo, tra cui 28 donne e 33 bambini, il più piccolo dei quali ha solo 3 mesi. Le loro condizioni fisiche sono al limite: alcuni sono svenuti sul ponte per il calore e il calvario che hanno vissuto, ha twittato l’organizzazione.

Sulla Sea Watch invece i migranti sono 243: la ong tedesca ha comunicato che è stato autorizzato lo sbarco di una sola persona con urgenti necessità mediche.

Ci sono ancora centinaia di persone alla deriva, al largo delle coste di Malta.

“Le autorità europee – ha scritto su twitter Sea Watch International – hanno deciso di lasciare quattro barche alla deriva per ore con 500 persone in pericolo di vita”. “La guardia costiera ne ha soccorse alcune ma molte sono ancora in mare”, ha specificato poi Sea Watch Italy. EURONEWS

La @guardiacostiera ha soccorso alcune delle imbarcazioni in difficoltà, tra queste quelle che #SeaWatch3 stava monitorando non potendo prestare assistenza diretta.



L'emergenza non è finita, molte persone sono ancora in mare e hanno bisogno di aiuto. — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) August 2, 2021

