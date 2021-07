Francia valuta vaccinazione obbligatoria per le badanti

Vaccinazione obbligatoria per le badanti – In nottata il Senato francese ha votato il progetto di legge che estende il green pass e rende obbligatoria la vaccinazione per le badanti, con una serie di modifiche al testo varato dall’Assemblea Nazionale come l’esenzione dei minori dal pass e sulle terrazze. La camera alta ha votato il testo con 199 voti contro 123.

Senatori e deputati cercheranno oggi di concordare un testo di compromesso, dopo nuove manifestazioni contro la “dittatura sanitaria”, che ha mobilitato in tutto il Paese più di 160.000 persone. www.rainews.it

1 – “La variante Delta buca i vaccini”

2 – “I vaccinati possono contagiare”

3 – “Vacciniamo le badanti”

