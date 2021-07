Covid, Australia compra vaccini Pfizer fino al 2023

Il governo australiano ha annunciato di aver prenotato 85 milioni di vaccini contro il covid-19 dalla compagnia farmaceutica Pfizer per la consegna nel 2022 e 2023, che serviranno come dosi di richiamo contro la pandemia.

Il primo ministro Scott Morrison, criticato per i ritardi nella campagna di vaccinazione, ha detto in una dichiarazione che questa acquisizione serve a “continuare a proteggere” i cittadini contro la “minaccia in evoluzione del covid-19”. http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Coronavirus-Covid-19-green-pass-mondo-morti-contagi-casi-Francia-Australia-Tunisia-Congo-99afb917-26a8-4954-bdad-0d33f56219a0.html

Sydney, torna lockdown stretto per 44 casi di Covid

