Pd, Letta: “sono favorevole all’obbligo vaccinale”

“Io sono tra quelli che è favorevole all’obbligo vaccinale. Non è che una cosa che non esiste, esiste e ci sono già obblighi vaccinali. Non stiamo inventandoci una cosa nuova. Con quello che è successo in questo anno e mezzo, io francamente mi chiedo cos’altro dobbiamo aspettare”. L’ha detto il leader del Pd, Enrico Letta intervistato alla festa dell’Unità di Testaccio, a Roma.

“Se la Lega accetta che il proprio segretario dica che il Green pass è una cazz… purtroppo non cimposso fare granché. Quella parola è da irresponsabili”. L’ha detto il leader del Pd, Enrico Letta dal palco della festa dell’Unità di Testaccio, a Roma.

“La vaccinazione è un dovere morale di tutti noi e invito Salvini e Meloni a dire perché non si sono ancora vaccinati”. L’ha detto il leader del Pd, Enrico Letta dal palco della festa dell’Unità di Testaccio, a Roma. https://tg24.sky.it

