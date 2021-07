Assolta a Cuneo Laura Bovoli, madre dell’ex premier Renzi

Laura Bovoli, madre dell’ex premier Matteo Renzi, è stata assolta dal tribunale di Cuneo dall’accusa di concorso nella bancarotta fraudolenta documentale per una società cuneese, la Direkta srl. La decisione dei giudici è arrivata dopo un’ora di Camera di consiglio. La Bovoli non era presente in aula. Il processo era legato al fallimento della Direkta che si occupava di diffusione di volantini e pubblicità della grande distribuzione. La Bovoli era alla guida all’epoca della “Eventi6” di Rignano sull’Arno, società che riceveva gli appalti dalle grandi catene di supermercati. www.rainews.it

