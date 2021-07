Piazza Libertà puntata di domenica 11 Luglio 2021, condotto da Armando Manocchia

OSPITI: ORNELLA MARIANI (scrittrice), MARIANO AMICI (medico), ENRICO MONTESANO (attore), MAURO SANDRI (avvocato), ANGELO GIORGIANNI (magistrato).

OGNI DOMENICA alle 20:00, IN DIRETTA dallo Studio 3 di CANALE ITALIA, ritorna PIAZZA LIBERTÀ, il programma di informazione condotto da Armando Manocchia, in onda su Canale Italia DT83, Sky 937 e in streaming su https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

