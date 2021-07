Franco: la Nazionale italiana a Wembley ha vinto a nome di tutta l’UE

I ministri finanziari dell’Ue hanno applaudito ieri, al suo arrivo alla riunione dell’Eurogruppo, il collega italiano dell’Economia e finanza Daniele Franco, per celebrare la vittoria della Nazionale azzurra alla finale degli europei di Wembley di domenica. Lo ha riferito lo stesso ministro in un incontro con i giornalisti oggi pomeriggio a Bruxelles, al termine del Consiglio Ecofin.

nazionale italiana a wembley, è una vittoria per tutta l’Ue

“Ieri sono stato accolto con un applauso. Io ho risposto – ha detto Franco – sottolineando che questa è una vittoria per tutta l’Ue, contro un paese che ha voluto lasciarla“. “E’ chiaro – ha continuato il ministro – che per un paese come il nostro, che per anni ha avuto problemi di dinamismo, creatività, innovazione queste notizie possono contribuire a dare fiducia”.

La vittoria all’Eurofestival dei Maneskin, quella della Nazionale azzurra a Wembley e anche il secondo posto di Berrettini a Wimbledon, ha detto Franco, “sono segni di dinamismo e di creatività del Paese, che è bene si esprimano ora anche nell’economia”. askanews

