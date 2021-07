Burioni: vaccino Covid obbligatorio per tutti

Vaccino Covid obbligatorio per tutti, Roberto Burioni su Twitter: “La situazione italiana è semplice: finiscono in rianimazione ultracinquantenni che hanno rifiutato il vaccino (siero sperimentale, ndr) con una folle scelta e si infettano giovani non ancora vaccinati. La soluzione è a portata di mano ma è politica e non scientifica: obbligo per tutti.”

