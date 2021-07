Elisabetta Trenta passa a ‘Italia dei Valori’

Zagonara (IdV): Italia dei Valori rientra in Parlamento e con lei anche la legalità e la lotta alla corruzione. Si è svolta i 1 luglio 2021 presso il Senato della Repubblica la presentazione delle componenti di Italia dei Valori alla Camera e al Senato. Tanti ingressi eccellenti nel partito tra cui: l’On. Piera Aiello, il Sen. Elio Lannutti, l’Ex Ministro Elisabetta Trenta e di testimoni di giustizia Pino Masciari ed Ignazio Cutrò.

“Dobbiamo fare il massimo per il rilancio dell’Emilia Romagna post Covid” così il Coordinatore regionale Davide Zagonara: ”dobbiamo garantire più sostegno alle attività produttive regionali fortemente colpite dal Covid. Sarà necessario investire sulle strutture e sulle nuove tecnologie per aiutare le nostre imprese -concludeZagonara -ci rivolgiamo a tutti i cittadini che non vogliono piegare la schiena e che vogliono combattere ancora perchè credono in uno scenario migliore per il Paese e per la nostra Regione. Vogliamo portare avanti la politica del fare e non degli slogan.”

COMUNICATO STAMPA

