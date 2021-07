Speranza: lavorare perche’ obbligo vaccinale per i sanitari sia rispettato

Obbligo vaccinale per i sanitari – Sull’obbligo di vaccinazione ai sanitari “dobbiamo lavorare perche’ quella norma sia rispettata, le vaccinazioni sono la piu’ importante arma. Oggi supereremo le 54 milioni di dosi somministrate, la pandemia non e’ finita, i numeri ci segnalano anche da altre parti del mondo che nonostante una vaccinazione significativa i contagi ci possono essere soprattutto a causa di varianti come la Delta. Dobbiamo correre ancora di piu’ e a mantenere la prudenza. Continuiamo sulla strada di gradualità e prudenza”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza a margine della visita all’Ospedale San Leopoldo Mandic di Merate. tg24.sky.it

