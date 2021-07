Sos Mediterranée preleva 71 migranti in acque maltesi

La nave Ocean Viking di Sos Mediterranée ha prelevato 71 persone da una barca di legno pericolosamente sovraffollata nella zon Sar maltese. Era partita dalla Libia 3 giorni fa. Lo riferisce l’ong in un tweet.

“Ormai senza più cibo e acqua a bordo, molte persone erano esauste: 4 di loro hanno dovuto essere evacuate in barella. Il team di Sos Mediterranée si sta prendendo cura di 203 persone, inclusi 67 minori”, sottolinea l’ong.

Qualche ora prima, l’equipaggio della Ong francese aveva prelevato in acque internazionali al largo della Libia altre persone, tra le quali 4 minori non accompagnati. “Erano su una barca in vetroresina piena d’acqua e benzina. Sono fuggiti da Zuara ieri sera.”, ha riferito la Ong.

