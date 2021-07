Biden: “vaccinarsi è l’azione più patriottica”

Il covid “non è stato ancora sconfitto”. Lo ha ricordato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden nel suo discorso del 4 luglio, giorno dell’Indipendenza in America, invitando i connazionali a vaccinarsi: “l’azione più patriottica possibile”. Tuttavia, ha sottolineato, gli Usa hanno “preso il sopravvento” sul virus che “non controlla più le nostre vite”.

“Oggi siamo più vicini che mai all’Indipendenza dal virus”. Biden si è detto comunque preoccupato per la rapida diffusione della variante delta e per il basso tasso di vaccinazione in alcuni stati. http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/biden-4-luglio-independence-day-de7cc1dc-df77-4ae5-987e-d4dcc6891226.html

