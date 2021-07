Riccione: aggredisce i passanti e tenta di rubare la pistola a una guardia giurata

A Riccione, nella notte appena trascorsa i Carabinieri del N.O.R. – Sezione Radiomobile sono intervenuti nell’arenile, nei pressi di piazzale Roma dove alcuni turisti avevano segnalato la presenza di un cittadino extracomunitario che minacciava i passanti.

Alla vista dei militari, l’extracomunitario, sotto l’influenza di sostanze alcooliche, è andato in escandescenza scagliandosi contro di loro. La repentina azione dei Carabinieri ha permesso di mettere in sicurezza l’individuo che, poco prima aveva anche tentato di rubare la pistola di una guardia giurata lì presente. Durante le concitate fasi dell’arresto, lo straniero ha procurato un trauma ad un militare, giudicato guaribile in 4 giorni ed ha anche danneggiato con alcuni calci una Gazzella dei militari.

Al termine degli accertamenti di rito, l’extracomunitario è stato arrestato e l’Autorità Giudiziaria ha disposto il suo accompagnamento in carcere, in attesa del giudizio. www.rimininotizie.net

