Quanto è redditizio il Trading di Criptovalute?

Una domanda che sorge spesso quando si considera di investire in qualsiasi forma di risorsa digitale è se sia redditizio o meno farlo. Con molti nuovi sistemi crittografici come Dash e Zcash che si stanno facendo strada nel mainstream come opzioni di investimento redditizie, molti stanno iniziando a chiedersi se sia possibile trarre profitto dal trading. Per fortuna, la risposta è sì.

Il Trading Di Criptovalute è Illegale?

La risposta dipende da come scegli di acquisire e gestire le tue risorse virtuali. Il trading di Forex e altri principali indici azionari con l’uso di veicoli di investimento adeguati come futures e opzioni generalmente non lo sono. È perfettamente accettabile nel mondo della finanza e dei mercati azionari, ma non così per il mondo delle criptovalute.

La maggior parte dei mercati finanziari tradizionali si basa sulla capacità di un’azienda o di un investitore di assorbire le perdite e recuperare le perdite attraverso plusvalenze. La bellezza dei mercati finanziari è che in genere offrono una leva finanziaria molto bassa che consente agli investitori di beneficiare di movimenti di prezzo modesti con grandi quantità di capitale.

Ciò fornisce loro la possibilità di capitalizzare su piccoli movimenti di prezzo e aumentare i profitti evitando grandi perdite finanziarie. Sfortunatamente, questo crea anche il potenziale per grandi perdite perché anche i più piccoli movimenti possono creare enormi perdite di capitale. Ecco perché una documentazione, una gestione e una protezione adeguate sono essenziali per gestire qualsiasi tipo di risorsa virtuale.

Potenziale Di Crescita e Di Perdita Delle Criptovalute

Ora, quando si parla di criptovalute come Dash e Zcash, anche il potenziale di perdita è molto più grande perché non esiste un asset con leva associato a queste valute. Ciò significa che anche se avessi investito 100 dollari con un broker, vedresti solo un ritorno di dieci dollari.

Ora, se dovessi investire lo stesso importo in criptovalute come Litecoin o Dogehouse, vedresti un rendimento molto maggiore di circa il cinquanta al cento per cento.

Investire in criptovalute come Dash e Zcash richiede la conoscenza del mercato e del tipo di criptovaluta negoziata. Prima di tutto, devi sapere come differiscono tra loro i due tipi di Criptovalute. Entrambi questi tipi di criptovalute si basano su un asset sottostante, ma la differenza è che Dash non è negoziato su una borsa importante come il NYSE o il London Stock Exchange. Ma si può investire in qualsiasi tipo di valuta digitale con l’uso di piattaforme come Bitcoin Code.

Pertanto, è importante imparare a leggere il prezzo di mercato del Dash per determinare se si tratta di un buon investimento. Il modo migliore per farlo è utilizzare la funzione di ordine stop loss che si trova su molti dei migliori sistemi di trading di software Forex consigliati.

Molti dei migliori sistemi di trading di software Forex offrono ai trader la possibilità di impostare un ordine limite. Questa funzione di ordine limite consente al trader di specificare quanto vuole spendere su ogni particolare asset durante la durata del commercio Forex.

A questo proposito, alcuni trader ritengono che sia meglio selezionare le valute che desideri negoziare, determinare la loro analisi tecnica e selezionare quella che probabilmente ti darà il maggior profitto nella durata più breve.

Dopo aver selezionato le prime cinque valute, imposti un ordine limite che specifica quanto vuoi spendere per ciascuna valuta specifica. Tuttavia, se la valuta che intendi negoziare supera il limite specificato prima della chiusura del giorno Forex, non ti sarà richiesto di effettuare ulteriori acquisti.

Le Tecniche di Trading

Esistono molte tecniche diverse utilizzate dai trader di successo per identificare quali valute sono attraenti. Una tecnica popolare utilizzata dai trader esperti consiste nell’analizzare l’azione del prezzo dell’asset.

Alcuni trader ritengono che l’analisi dell’azione dei prezzi da sola sia sufficiente per il successo del day trading, mentre altri trader ritengono che ci siano altri indicatori tecnici più importanti che sono più importanti dell’azione dei prezzi stessa.

Indipendentemente dalla tecnica di analisi tecnica che decidi di utilizzare, l’importante è ricordare che l’analisi tecnica ti dice solo in quale direzione si sta muovendo la valuta, niente di più.

Il metodo fondamentale per condurre il trading di criptovalute è seguire le stesse regole di gestione del rischio che si applicano al trading azionario tradizionale.

Questi includono: diversificare il tuo portafoglio di investimenti, mantenere adeguati livelli di esposizione alle principali categorie di mercato globale, implementare ordini di stop loss, implementare strategie di presa di profitto, utilizzare importi adeguati dei tuoi fondi per coprire potenziali perdite, implementare stop loss e creare un’uscita efficace strategia.

Naturalmente, quando combini queste tecniche di gestione del rischio con l’uso del software di trading Forex più affidabile in circolazione, hai la combinazione perfetta per il trading di criptovalute redditizio a lungo termine.

