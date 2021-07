Bitcoin vs. Bitcoin Cash: una panoramica

Ci sono state molte domande sulla capacità di scalare di bitcoin sin dal suo inizio. Le transazioni bitcoin in valuta digitale vengono elaborate, verificate e archiviate in un registro digitale chiamato blockchain. Blockchain è una tecnologia rivoluzionaria che registra i registri.

Blockchain rende molto più difficile manipolare i registri perché la realtà di ciò che è accaduto è verificata dalla regola della maggioranza e non da un singolo attore. Anche questa rete è decentralizzata, esiste su tutti i computer del mondo.

La tecnologia blockchain è lenta nella rete Bitcoin. Ciò è particolarmente vero se confrontato con le banche che elaborano le transazioni con carta di credito. La più nota società di carte di credito Visa, Inc. (V), elabora circa 150 milioni di transazioni al giorno, una media di circa 1.700 transazioni al minuto. La velocità di elaborazione effettiva dell’azienda è di 65.000 transazioni al secondo

L’elaborazione delle transazioni può richiedere diversi minuti. A causa dell’aumento del numero di transazioni che gli utenti bitcoin hanno, i tempi di attesa per l’elaborazione sono diventati più lunghi.

Il problema centrale del ridimensionamento della tecnologia bitcoin e dell’accelerazione del processo di verifica delle transazioni è stato al centro di dibattiti in corso. Due soluzioni principali sono state proposte da minatori e sviluppatori di criptovalute a questo problema.

Il primo è ridurre i dati necessari per la verifica in ciascun blocco, il che crea transazioni più rapide e convenienti. Il secondo prevede l’aumento dei blocchi di dati in modo che più informazioni possano essere elaborate contemporaneamente. Queste soluzioni sono state utilizzate per creare Bitcoin Cash.

Bitcoin

I pool di mining che rappresentano circa l’80-90 percento della capacità di calcolo bitcoin hanno votato nel luglio 2017 per adottare una tecnologia chiamata “testimone segregato” o Segwit3. Ciò semplifica la verifica delle transazioni rimuovendo le informazioni sulla firma da ciascun blocco e allegandole in un blocco esteso.

Questo cambiamento tecnologico è significativo poiché i dati delle firme rappresentano il 65 percento di tutti i dati elaborati in ciascun blocco.

Nel 2017, 2018 e 2019, si è parlato molto di più di raddoppiare la dimensione del blocco da 1 MB fino a 2 MB. A febbraio 2019, la dimensione media dei blocchi di bitcoin era salita a 1.305 MB. Questo supera tutti i record precedenti.

Tuttavia, la dimensione media del blocco era scesa a 1 MB entro gennaio 2020. 4 Una dimensione del blocco più grande è buona per il ridimensionamento di bitcoin. La ricerca di BitMex nel settembre 2017 ha mostrato che l’implementazione di SegWit ha aumentato le dimensioni dei blocchi. Questo nonostante un tasso di adozione costante.5 Queste proposte sono state chiamate Segwit2x.

Bitcoin Cash

Bitcoin Cash è una storia completamente diversa. Bitcoin Cash è stata fondata da minatori e sviluppatori di bitcoin che erano ugualmente interessati al futuro della criptovaluta e alla sua capacità di scalare in modo efficiente.

Questi individui erano scettici sull’adozione di una tecnologia per testimoni segregati. SegWit2x, secondo loro, non ha risolto il problema fondamentale del ridimensionamento in modo significativo. Inoltre, non ha seguito la tabella di marcia originariamente delineata da Satoshi Nakamoto, il partito anonimo che per primo ha proposto la tecnologia blockchain dietro le criptovalute.

SegWit2x non è stato un processo trasparente. C’erano anche preoccupazioni sul fatto che la sua introduzione avrebbe compromesso il decentramento o la democratizzazione della valuta.

Alcuni minatori e sviluppatori hanno avviato quello che ora è noto come Hard Fork nell’agosto 2017. Questo ha creato una nuova valuta chiamata BCH. BCH è una blockchain separata con le sue specifiche. Questa distinzione è importante da bitcoin. BCH ha la sua blockchain e le sue specifiche, inclusa una distinzione significativa dal bitcoin.

La dimensione massima del blocco 2018 per BCH è aumentata di 4 volte a 32 MB. Tuttavia, le dimensioni effettive dei blocchi per i contanti Bitcoin rimangono solo una frazione di quel limite di 32 MB. 7

Bitcoin Cash può quindi elaborare le transazioni più velocemente della rete Bitcoin. Ciò significa che le commissioni di elaborazione delle transazioni sono generalmente inferiori e i tempi di attesa sono più brevi. Bitcoin Cash può elaborare molte più transazioni al secondo rispetto alla rete Bitcoin.

