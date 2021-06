Euro 2020, indiscrezioni: Italia in ginocchio con il Belgio

La politica tornerà a soffiare sulle polemiche che circondano la nazionale italiana a Euro 2020. Scontato che accada, dato che gli azzurri salvo ripensamenti dell’ultim’ora si inginocchieranno prima del fischio d’inizio del quarto di finale con il Belgio. L’indicazione filtrata da Coverciano è stata riportata da Enrico Currò, inviato di Repubblica, secondo cui l’Italia si esibirà nel gesto di sostegno al movimento Black Lives Matter seguendo l’esempio degli avversari.

Italia in ginocchio con il Belgio

D’altronde il capitano Giorgio Chiellini aveva spiegato perché gli azzurri non si erano inginocchiati contro l’Austria, non escludendo però di poterlo fare nelle prossime partite a determinate condizioni: “Non c’è stata nessuna richiesta – aveva dichiarato prima del fischio d’inizio – quando capiterà e ci sarà la richiesta dell’altra squadra, ci inginocchieremo per sentimento di solidarietà e sensibilità verso i nostri avversari”. Insomma, ci si inginocchia “su richiesta”. E, francamente, sembra un modo piuttosto peculiare per combattere il razzismo.

E quindi all’Allianz Arena di Monaco di Baviera dovrebbe verificarsi ciò che invece non è accaduto a Wembley, con gli azzurri in ginocchio seguendo l’esempio del Belgio, capitanato da quel Romelu Lukaku sempre molto impegnato contro il razzismo. Un gesto che, per certo, riaccenderà la polemica politica. E soprattutto un gesto che, onestamente, perde quasi totalmente di significato poiché si fa “su richiesta”. www.liberoquotidiano.it

Nella foto alcune delle persone innocenti uccise dai finti antirazzisti di Black Lives Matter

