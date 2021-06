Emergenza Covid per allungare l’agonia della UE – Fabio Dragoni, giornalista de “La Verità”, spiega perché il Recovery Plan presenti più rischi che benefici per l’Italia. “L’emergenza sanitaria viene strumentalmente trascinata all’infinito per posticipare i nodi riguardanti la fallimentare costruzione europea destinata certamente all’implosione” – video Visione TV

