Variante Delta, Ema: “2 dosi di vaccino funzionano”

2 dosi di vaccino funzionano – “E’ veramente importante avere la seconda dose di vaccino” contro il covid per arginare la variante Delta, che allarma anche l’Italia. “La gente si deve rendere conto che il vaccino sta funzionando bene anche contro la variante Delta” di Sars-CoV-2 “ma, attenzione: dobbiamo avere la seconda dose che è fondamentale per poter evitare la diffusione” e conseguenze severe dal virus. Lo ha detto il direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco Ema, Emer Cooke, all’evento di Sky Tg24 Live In Firenze. Covid, Israele: tornano le mascherine, quarantena anche per i vaccinati

“Sappiamo bene che questa variante sarà sempre più importante a livello di numeri”, ed è destinata a diventare dominante, “ma il vaccino è quello che serve contro questa e anche tutte le altre varianti”, ha aggiunto.

“A partire da dicembre dell’anno scorso sono stati autorizzati 4 vaccini per il continente europeo: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. Sappiamo che sono sicuri ed efficaci. E constatiamo la loro implementazione in Europa: 320mln di dosi sono state somministrate” in quest’area. “Il 52% dei cittadini ha ricevuto una dose e il 32% anche la seconda”, ha spiegato. adnkronos

