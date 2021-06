Germania, attacco con coltello a Wurzburg: 3 morti e 6 feriti

Attacco con coltello in mezzo alla strada nel centro della città di Wurzburg in Germania. Il primo rapporto mostra almeno 3 morti e 6 feriti. Un uomo ha attaccato con un coltello diverse persone a Wurzburg, in Baviera. La stampa tedesca riferisce di tre vittime e sei feriti. L’uomo è stato colpito ad una gamba e neutralizzato dalla polizia.

Dai video postati sui social si vede il presunto attentatore, un uomo di colore vestito con un pantalone ed una maglietta a maniche lunghe beige, brandire un coltello mentre alcune persone tentano di fermarlo.

Attacco con coltello a Wurzburg – il VIDEO

🔴 Attaque au couteau en pleine rue dans le centre ville de #Wurzburg en Allemagne. Le premier bilan fait état d'au moins 3 mort et 6 blessés. pic.twitter.com/qVPCoGH72u — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) June 25, 2021

