Vaccini Lazio, D’Amato: ‘2000 persone non accettano il mix’

ROMA, 18 GIU – “Nella Regione Lazio la campagna vaccinale procede veloce e in totale sicurezza, oggi superiamo le 4,5 milioni di somministrazioni. Abbiamo posto un quesito al Ministero della Salute per sapere come comportarci con i circa 2.000 nostri concittadini che, ad oggi, non accettano il mix e che di conseguenza non hanno ancora completato il percorso vaccinale.”

“A loro abbiamo il dovere di dare una risposta, non possono rimanere nel limbo. Attendiamo il riscontro dal Ministero”. Lo scrive in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato. (ANSA).

