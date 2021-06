“Se mia moglie esce senza velo, prendo il coltello perché deve morire”

Parole vergognose, che evidenziano (se ce ne fosse ancora bisogno) la considerazione che certo Islam fondamentalista ha della donna. Ancora più vergognoso che provengano da persone che, probabilmente, si trovano da anni nella nostra Nazione.

È inaccettabile che sulle morti di ragazze come Saman, colpevoli di non voler sottostare all’#integralismoislamico, non venga mai messo in evidenza il grave problema del dilagare della visione islamista anche in Italia. La sinistra cosa dirà ascoltando le parole di questi personaggi?

Video e commento pubblicato sul canale Youtube di Fratelli d’Italia

