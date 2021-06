Nato, Biden rassicura l’Europa: “Gli Usa ci sono”

Biden rassicura l’Europa. Gli Stati Uniti sono tornati e “vogliamo dire all’Europa che l’America c’è”. Lo ha detto oggi il presidente degli Stati Uniti Joe Biden durante il suo incontro a Bruxelles con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, prima del vertice dei capi di Stato e di governo dell’Alleanza atlantica. “Una Nato forte è un bene per l’America e un bene anche per l’Europa”, ha aggiunto Biden.

La Nato, ha aggiunto Biden, ha “un’importanza decisiva per gli interessi degli Stati Uniti”, che considerano “l’articolo 5 un obbligo sacro”. L’articolo 5 sancisce che un attacco a uno Stato membro Nato è un attacco all’intera Alleanza”.

Putin: “Nato residuato della Guerra fredda, non capisco perchè esista”

Il presidente Usa ha quindi aggiunto che “c’è un crescente riconoscimento negli ultimi due anni del fatto che abbiamo nuove sfide e abbiamo la Russia che non sta agendo in modo coerente con ciò che speravamo, così come la Cina”. (askanews)

Condividi