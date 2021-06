Vaccini, Cavaleri (Ema): “Meglio vietare AstraZeneca a tutti”

A fronte della nuova e maggiore disponibilità di vaccini a mRna, sarebbe meglio vietare AstraZeneca anche agli over 60. Così Marco Cavaleri, presidente della task force sui vaccini dell’Ema, spiegando che, a fine marzo quando era stato deciso di non porre restrizioni, “avevamo visto una probabile rarissima associazione tra AstraZeneca e le trombosi, ma in un contesto pandemico il rapporto rischi-benefici” è comunque “favorevole per tutte le età”. https://www.tgcom24.mediaset.it

