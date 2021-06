Covid, G7: un miliardo di dosi di vaccino ai Paesi poveri

FALMOUTH, 10 GIU – Vaccino ai Paesi poveri. I leader del G7 si impegneranno a distribuire un miliardo di dosi di vaccini anti-Covid ai Paesi poveri in occasione del summit che si apre oggi in Cornovaglia.

Lo ha annunciato il governo britannico che presiede il vertice.

L’obiettivo è “porre fine alla pandemia” nel 2022, ha riferito Downing Street in un comunicato, precisando che Londra donerà 100 milioni di dosi. Gli Usa si sono già impegnati a fornire 500 milioni di vaccini che fanno parte del totale di un miliardo dell’intero G7. (ANSA).

Al summit del G7 – ha dichiarato Johnson – spero che i miei colleghi assumeranno impegni simili in modo che, insieme, possiamo vaccinare il mondo entro la fine del prossimo anno e ricostruire meglio dopo il coronavirus”. Gli Usa si sono già impegnati a fornire 500 milioni di vaccini che fanno parte del totale di un miliardo dell’intero G7.

La riunione del G7 in Cornovaglia rilancia la sfida dell’occidente alla Cina sul Coronavirus, in merito al quale sarà chiesta una nuova indagine dell’Oms. Il presidente Usa Biden e il premier britannico Johnson sono pronti ad annunciare ‘una nuova Carta Atlantica’ per rafforzare la ‘special relation’ tra i due Paesi.

La presidente della Commissione Ue von der Leyen rilancia il multilateralismo e indica in Russia e Cina le maggiori fonti di preoccupazione. Il tema è al centro anche dell’agenda italiana: il premier italiano Mario Draghi incontra domani Biden. http://www.rainews.it

