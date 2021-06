G7, Biden: fare di tutto per vaccinare il mondo contro il Covid

“Il multilateralismo è tornato al G7. L’Ue vuole garantire che il mondo sia vaccinato il più velocemente possibile. Solo insieme possiamo farlo, sostenendo i nostri valori”. Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, a margine del vertice del G7 in Cornovaglia.

vaccinare il mondo contro il Covid

“Ieri ho annunciato che gli Stati Uniti doneranno mezzo miliardo di vaccini Pfizer per aiutare i Paesi che ne hanno bisogno. In questo momento i nostri valori ci dicono che dobbiamo fare tutto il possibile per vaccinare il mondo contro il Covid 19“. Risponde via Twitter il presidente Usa Joe Biden.

“In termini di infrastrutture il G7 appoggerà standard elevati, trasparenti, rispettosi dell’ambiente e un meccanismo per gli investimenti nelle infrastrutture fisiche, digitali e sanitarie dei Paesi a basso e medio reddito. Sarà un’alternativa a quello che altri Paesi, inclusa la Cina, stanno offrendo”. Lo afferma un funzionario della Casa Bianca. “Il G7 continuerà a fare sforzi per accelerare la ripresa economica globale che creerà benefici di lungo termine per le esportazioni e il mercato del lavoro americani”, aggiunge la Casa Bianca. ansa

