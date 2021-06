L’incremento Della Criptovaluta Rallenta Mentre Si Profilano Normative Più Severe

Il rialzo della criptovaluta si raffredda mentre si profilano normative più severe, lasciando Bitcoin verso il suo più grande calo mensile da novembre 2018.

Le principali criptovalute tra cui bitcoin ed ether sono diminuite di circa il 5% nelle 24 ore fino a giovedì.

Bitcoin ha perso oltre il 30% questo mese ed è destinato alla sua più grande perdita mensile da novembre 2018.

I cani da guardia e i governi hanno indicato che una regolamentazione più rigorosa potrebbe essere imminente.

Andamento Di Mercato

La ripresa nel mercato delle criptovalute si è esaurita giovedì, con i trader che hanno incassato il rally iniziato all’inizio di questa settimana, mentre i regolatori ei governi hanno affinato il settore, con l’Iran che ha implementato un divieto temporaneo dell’estrazione di risorse digitali il giorno precedente .

Le monete su tutta la linea sono inciampate nelle 24 ore fino a giovedì mattina in Europa, con molte delle principali criptovalute in calo di circa il 5% in base ai dati di Coingecko. Bitcoin è sceso del 4,9% nelle 24 ore alle 04:15 E.T., quando veniva scambiato a $ 38.336,14. Bitcoin aveva raggiunto livelli record ad aprile, ma da allora ha perso oltre il 40% del suo valore in base alla sua valutazione di giovedì.

La più grande criptovaluta del mondo è sulla buona strada per raggiungere il suo più grande calo mensile da novembre 2018 questo mese. Dall’inizio del mese, il bitcoin è diminuito di quasi il 34%, quasi eguagliando il calo del 37% di novembre 2018.

Il secondo più grande etere di criptovaluta è sceso del 4% nelle 24 ore fino a giovedì a mezzogiorno in Europa ed è stato valutato a $ 2.738,64. Ha raggiunto livelli record all’inizio di questo mese e ha perso il 37,5% solo nelle ultime due settimane.

Le monete più piccole hanno seguito l’esempio poiché il token BNB di Binance è sceso del 5,3%, XRP ha perso il 4,9% e dogecoin è sceso del 6,3% nelle 24 ore fino alle 04:15 E.T. di giovedì.

Dichiarazioni Recenti Delle Autorita’

Il mercato delle criptovalute si è raffreddato nelle ultime settimane poiché un numero crescente di governi e autorità di regolamentazione ha indicato che potrebbero essere imminenti restrizioni e regole più severe, il che ha scosso gli investitori di criptovalute.

Più recentemente, l’Iran aveva vietato il mining di criptovalute per i prossimi mesi estivi per timori di carenza di elettricità. Nelle ultime settimane si erano verificati diversi blackout a causa del sovraccarico della rete elettrica del Paese.

La Cina ha guidato la repressione del mining e del trading di criptovalute, che ha causato l’interruzione delle operazioni nella regione all’inizio di questa settimana da parte di diverse società di criptovalute. Negli Stati Uniti, il presidente della SEC Gary Gensler ha ribadito che l’autorità sarebbe pronta a combattere i cattivi attori nel settore delle criptovalute.

Le preoccupazioni per la sicurezza e l’ambiente, nonché la protezione degli investitori, sono state citate come ragioni della maggiore attenzione normativa.

Le preoccupazioni ambientali hanno anche indotto la Tesla di Elon Musk a interrompere i pagamenti in bitcoin questo mese dopo aver aperto la strada all’uso delle criptovalute come forma di pagamento per beni e servizi.

Nonostante questi venti contrari, il mercato delle criptovalute potrebbe essere sulla strada della ripresa.

“Nel complesso, i mercati delle criptovalute cercano di concludere un mese intenso e volatile la prossima settimana e potenzialmente lasciarsi alle spalle l’azione dei prezzi ribassista vista con essa. Dopotutto, nonostante l’elevata volatilità, il sentimento di Bitcoin tra i trader sembra in gran parte imperturbabile, con molti che lo chiamano “Acquista l’opportunità”, ha detto Thomas Westwater, analista di DailyFX.com, riguardo al futuro delle criptovalute.

