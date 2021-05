Marina militare tunisina salva 100 migranti

Una nave della Marina militare tunisina ha salvato 100 migranti al largo delle coste di Zarzis. Tra loro, c’erano anche10 donne e 8 bambini di diverse nazionalità africane. Tutti sono sbarcati sani e salvi a Sfax. L’imbarcazione era partita domenica dalla Libia

#Tunisia 24.05.21 – Tunisian Navy rescued off the coast of Zarzis 100 #migrants incl. 10 women and 8 children of different African nationalities. All disembarked safely in Sfax. The boat departed from Libya on Sunday. #DontTakeToTheSea #migrantcrisis #seenotrettung #frontex pic.twitter.com/zLXFjMqucB

