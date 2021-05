Mattarella: “tra qualche mese potrò riposarmi”

“Tra 8 mesi il mio incarico termina, io sono vecchio e tra qualche mese potrò riposarmi”. Con una battuta il Presidente della Repubblica ha spiegato ai bambini dell’Istituto comprensivo Fiume Giallo-Scuola primaria Geronimo Stilton di Roma dove si è recato stamane per la Presentazione dell’ottava edizione de “Il mio diario”, l’agenda scolastica della Polizia di Stato, il senso istituzionale del suo alto incarico.

Entrando in una classe dell’Istituto scolastico, il Capo dello Stato alla domanda di un bambino ha detto: “quando mi è stato chiesto se ero disposto ad essere eletto mi sono preoccupato perchè conoscevo quanto impegnativo e faticoso fosse il compito di Presidente. Ma due cose mi aiutano: ho chiamato intorno a me collaboratori molto bravi che mi aiutano e l’altra è che in Italia non c’è solo un organo che decide ma tanti e le decisioni sono distribuite tra tanti organi e persone”. askanews

