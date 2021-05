Riace: pm chiede condanna Mimmo Lucano a 7 anni e 11 mesi

Riace, scandalo senza fine: magistrato avvertiva Mimmo Lucano “non parlare al telefono”

7 dicembre 2018 – «Mimmo Lucano non può gestire la Cosa Pubblica né gestire denaro pubblico mai ed in alcun modo. Egli è totalmente incapace di farlo e, quel che ancor più rileva, in nome di principi umanitari ed in nome di diritti costituzionalmente garantiti viola la legge con naturalezza e spregiudicatezza allarmanti». Sono parole pesantissime quelle che il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha utilizzato nei confronti delsindaco di Riace, nelle motivazioni con cui è stata decisa la revoca degli arresti domiciliari e disposto il divieto di dimora nello stesso comune.