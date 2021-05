Obbligo vaccinale per operatori sanitari: ecco chi ha votato contro al Senato

di Guido di Landriano – Grazie anche ad un post pubblicato dall’Onorevole Claudio Borghi possiamo fornirvi la lista dei senatori che hanno votato contro l’obbligo vaccinale per il personale sanitario. Sono 45 con 9 astenuti. Gli altri han votato tutti a favore o non erano presenti. Un senatore ci ha contattato perché il suo nome non era nella lista, ma faceva parte di chi ha votato contro

Ecco i voti CONTRARI

Balboni Alberto FdI

Calandrini Nicola FdI

De Bertoli Andrea FdI

Drago Tiziana Carmela Rosaria FdI

Fazzolari Giovambattista FdI

Iannone Antonio FdI

La Pietra Patrizio Giacomo FdI

La Russa Ignazio Benito Maria FdI

Maffoni Giampietro FdI

Nastri Gaetano FdI

Rauti Isabella FdI

Ruspandini Massimo FdI

Totaro Achille FdI

Urso Adolfo FdI

Zaffini Francesco FdI

Arrigoni Paolo LEGA

Bagnai Alberto LEGA

Bossi Simona LEGA

Candura Massimo LEGA

CasolatI Marzia LEGA

Faggi Antonella LEGA

Ferrero Roberta LEGA

Marin Raffaella Firomaria LEGA

Pellegrini Emanuele LEGA

Pianasso Cesare LEGA

Pillon Simone LEGA

Pizzol Nadia LEGA

Siri Armando LEGA

Sileri Pierpaolo M5s

Ciampolillo Alfonso misto

Margherita Corrado misto

Crocioli Mattia misto

De Bonis Saverio misto

Dessì Emanuele misto

Giarrusso Mario Michele misto

Granato Bianca Laura misto

La Mura Virginia misto

Martelli Carlo misto

Mininno Cataldo misto

Nunes Paola misto

Pacifico Marinella misto

Paragone Gianluigi

Romani Paolo

Rossi Maria Rosaria misto

Laus Mauro Antonio Donato misto

Astenuti

Alessandrini Valeria LEGA

Augussori Luigi LEGA

Iwobi Tony Chike LEGA

Pepe Pasquale LEGA

Pisani Pietro LEGA

Fittoni Mario LEGA

Rivolta Erica LEGA

Angrisani Luisa misto

Lannutti Elio misto

Come vediamo i contrari o astenuti sono stati sono tutti Lega, FdI o misto, molti dei quali ex M5s. Unica eccezione da notare Sileri che è sottosegretario, medico, caporeparto ed ha votato contro.

