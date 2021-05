Germania: aumento di migranti in arrivo dalla rotta balcanica

BERLINO, 11 MAG – “Si delinea un nuovo e chiaro aumento del numero dei migranti, in particolare dalla rotta balcanica”. Lo ha detto il ministro degli Interni, Horst Seehofer alla Dpa. “Di questo ne parlerò con il mio gruppo parlamentare. Dobbiamo fare qualcosa per non tornare a livelli allarmanti”, ha proseguito il ministro tedesco.

Rotta balcanica, numero di ingressi

“Se il numero degli ingressi dovesse superare i 200.000 allora “si creerebbero problemi sociali e politici”, ha detto Seehofer. La questione della migrazione è stato sfruttata dall’estrema destra tedesca “e l’Afd nel 2015 ne ha fatto il suo tema”, ha ricordato il ministro degli Interni, in vista delle prossime elezioni federali di settembre. Seehofer ha annunciato qualche tempo fa la sua intenzione di ritirarsi dalla politica dopo la conclusione del mandato a fine legislatura. (ANSA)

