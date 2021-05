Muore dopo seconda dose di Pfizer nel parcheggio del centro vaccinale

VILLORBA – Anziana di 91 anni muore per arresto cardiocircolatorio nel parcheggio del centro vaccinale di Villorba: è successo oggi 8 maggio alle ore 11. L’anziana, sottoposta un’ora prima alla seconda dose di vaccino Pfizer, era in attesa che anche la figlia fosse sottoposta a vaccinazione.

Immediata la chiamata al 118 e l’attivazione del team del Centro vaccinale che ha subito iniziato le manovre di soccorso. Il defibrillatore posizionato dallo stesso team, ha purtroppo rilevato (così come per tutta la durata dell’intervento) un ritmo non defibrillabile.

L’equipaggio del 118 medicalizzato con anestesista rianimatore, giunto rapidamente sul posto, ha proseguito le manovre rianimatorie; poi l’anziana, che soffriva di patologie cardiovascolari e renali, è stata trasportata al Pronto Soccorso di Treviso dove è deceduta. Per approfondire le cause del decesso l’Ulss 2 ha chiesto l’autopsia. gazzettino.it

