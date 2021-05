Due nuovi appuntamenti per le Giornate Remind della bellezza e della Terra, il ciclo di incontri e approfondimenti organizzato dal Think Tank Remind in collaborazione con l’Ufficio in Italia del Parlamento europeo.

Venerdì 7 maggio alle 16.30 si tiene “I 10 Comandamenti verdi “Laudato SI'”, mentre il 24 maggio alle 16.30, in occasione della conclusione dell’anno “Laudato SI'”, sarà la volta dell’incontro dedicato a “Politiche industriali per lo Sviluppo e la Messa in Sicurezza dei Territori e delle Città in Armonia con il Creato per il Benessere delle Persone per gli eventi”.

“I Dieci Comandamenti verdi “Laudato SI'”

Gli elementi valoriali fondanti della enciclica sono stati ben sintetizzati da Don Josh, Direttore dell’Istituto di Scienze Sociali e Politiche presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma e Coordinatore del Settore “Ecologia & Creato” -Vaticano:

1) La Terra, nostra casa comune, è in pericolo. Prendersene cura.

2) Ascoltare il grido dei poveri che sono le vittime sproporzionate della crisi della

nostra casa comune.

3) Riscoprire una visione teologica del mondo naturale, dato che il degrado ecologico

è sintomatico di una crisi profondamente spirituale.

4) Ammettere che l’abuso sulla creazione è peccato ecologico.

5) Riconoscere le piu’ profonde radici umane della crisi della nostra casa comune.

6) Sviluppare una ecologia integrale perché siamo tutti interrelazionati e

interdipendenti.

7) Imparare un nuovo modello di abitare della nostra casa comune e gestirla in

modo più responsabile attraverso una nuova economia e nuova cultura politica.

8) Educare alla cittadinanza ecologica attraverso il cambiamento di stili di vita.

9) Abbracciare una spiritualità ecologica che porti alla comunione con tutte le

creature di Dio.

10) Coltivare le virtù ecologiche di lode, gratitudine, cura giustizia, lavoro, sobrietà e

umiltà.

il programma completo dell’evento sul sito per parlamento europeo »

