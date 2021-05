Meluzzi: Pd e M5s genuflessi davanti a Fedez, degenerazione antropologica

Scrive il prof. Alessandro Meluzzi su Twitter: “Letta e Conte PD e M5s Stelle genuflessi davanti ai tatuaggi di Fedez e borsette filmate della Ferragni mostrano plasticamente la degenerazione antropologica di questa povera Italia : chiusa impoverita inebetita invasa umiliata microchippata tra poco come i cani. Manca veterinario!”

Ed in un altro tweet aggiunge: “Davanti tatua/Fedez/Ferragnez idoli sinistra e leader per PCI/PDS/DS/Ulivo/PD le povere ossa Gramsci Togliatti Longo Berlinguer si rivolteranno nella tomba! Altro che pasoliniane ceneri di Gramsci meglio riflessanti per capelli , smalto per unghie maschile e borsette milionarie!”

Letta e Conte PD e 5 Stelle genuflessi davanti ai tatuaggi di Fedez e borsette filmate della Ferragni mostrano plasticamente la degenerazione antropologica di questa povera Italia : chiusa impoverita inebetita invasa umiliata microchippata tra poco come i cani. Manca veterinario! — Alessandro Meluzzi☦️🇮🇹 (@a_meluzzi) May 4, 2021

Condividi