Scandalo magistratura, Ermini (Pd): “Csm estraneo”

Il Consiglio superiore della magistratura “è del tutto estraneo” alle vicende riferite oggi da diversi quotidiani. E’ quanto afferma il vicepresidente David Ermini puntualizzando che il Csm, “non solo è del tutto estraneoa manovre opache e destabilizzanti, ma è semmai obiettivo di un’opera di delegittimazione e condizionamento tesa ad alimentare, in un momento particolarmente grave per il Paese, la sfiducia dei cittadini verso la magistratura”.

Lo afferma il vicepresidente del Csm David Ermini. Il Csm è “obiettivo di un’opera di delegittimazione” e “auspico la più ferma e risoluta attività d’indagine da parte dell’autorità giudiziaria al fine di accertare chi tenga le fila di tutta questa operazione”, ha affermato Ermini.

“Una funzionaria del Consiglio, in seguito alla perquisizione nella sede consiliare in ordine alla diffusione di materiale istruttorio coperto da segreto, è stata immediatamente sospesa dal servizio. Eventuali sue responsabilità o di altri per condotte individuali non riferibili al Consiglio sono oggetto di indagine da parte dell’autorità giudiziaria competente”, ha sottolineato il vicepresidente del Csm David Ermini. www.rainews.it

