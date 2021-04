Covid, Letta: “messaggio ‘liberi tutti’ è da irresponsabili”

“Deve essere chiaro che noi abbiamo un obiettivo, l’uscita dalla pandemia grazie al completamento della campagna di vaccinazione ai fragili. Noi abbiamo dato un messaggio di fiducia, ma la prima deve essere la politica a dare fiducia, se politica dà il messaggio liberi tutti…E’ da irresponsabili che sia passato questo messaggio”. Lo ha detto Enrico Letta al sito della Stampa parlando delle riaperture.

“A seguire Salvini ci giochiamo l’estate. Date retta a me, non a Salvini”. “Se sbagliamo adesso, il week end del 1 maggio, se è gestito da irresponsabili, noi saremo costretti a richiudere e ci giocheremo l’estate, a differenza di altri, come Francia e Germania, che hanno tenuto il lockdown adesso”. Lo ha detto Enrico Letta al sito della Stampa. “Io penso che questo governo deve durare per tutta la legislatura, deve avere respiro e polmoni lunghi”. (adnkronos)

