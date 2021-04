Sparatoria in gioielleria, morti due rapinatori nel Cuneese

Due persone sono morte nella tentata rapina a una gioielleria di Grinzane Cavour, nel Cuneese. E’ accaduto in via Garibaldi, la via centrale che da Alba porta a Barolo. Tre malviventi avrebbero fatto irruzione, secondo una prima ricostruzione, nella gioielleria Mario Roggero e sono stati esplosi alcuni colpi di pistola.

Sarebbero due rapinatori le vittime della sparatoria. Un terzo rapinatore, secondo le prime sommarie informazioni, sarebbe riuscito a fuggire. Al lavoro i carabinieri della Compagnia di Alba, per capire quanto accaduto e identificare le vittime. http://www.rainews.it

