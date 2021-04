Sara Cunial: “questa emergenza Covid è Mafia e chi la sostiene il suo mandante”

Discorso alla Camera di Sara Cunial dopo le Comunicazioni del presidente Draghi su Recovery plan e decreto Covid. video R2020

L’intervento di Sara Cunial comincia riportando le parole di Giovanni Falcone:

“La mafia non è un cancro proliferato per caso su un tessuto sano. Vive in perfetta simbiosi con la miriade di protettori, complici, informatori, debitori di ogni tipo, grandi e piccoli maestri cantori, gente intimidita o ricattata che appartiene a tutti gli strati della società. Questo è il terreno di coltura di Cosa Nostra con tutto quello che comporta di implicazioni dirette e indirette, consapevoli o no, volontarie od obbligate, che spesso godono del consenso della popolazione”.

Allora che cos’è mafia.

La mafia trasforma i diritti in privilegi. Rinchiude le persone, tortura i suoi figli, ghettizza i suoi cittadini.

La mafia è ricatto occupazionale. È l’accordo di guadagno e la promessa di protezione a chi esegue bene i suoi ordini.

La mafia è corruzione, è pressione, è omertà, è patto con le lobby finanziarie.

La mafia compra competenze e professionisti per sostenere la sua verità.

La mafia è quella che ti deruba dei diritti fondamentali e ti li rivende come generosi privilegi.

La mafia sequestra le persone per ricattarle ed usarle per riscuotere i riscatti.

La mafia è resistente e resiliente quanto più le istituzioni sono incompetenti e colluse.

La mafia ti toglie il respiro, ti imbavaglia perché il silenzio è mafia.

La mafia si compra i garanti della costituzione ed attacca la magistratura, per denigrarla e screditarla, quando fa il suo lavoro. E omaggiarla quando zitta zitta si fa zerbino del palazzo.

La mafia è quella che ti crea un’emergenza e poi ti vende le soluzioni che peggiorano il problema.

La mafia è emergenza, perché nell’emergenza la mafia si arricchisce, sempre.

La mafia compra e svende i territori ai migliori offerenti con la scusa di difenderci dai nemici.

La mafia traffica con gli esseri umani, vivi e morti.

La mafia invoca ed usa la guerra ed il terrore per giustificare sé stessa.

La mafia cancella le democrazie ed obbliga i suoi parlamenti a stare dalla parte sbagliata della storia, affamando il proprio popolo.

La mafia è paura, è riverenza, è compiacenza, omertà sociale ed intellettuale.

La mafia è quella che ti regala soldi, provenienti da accordi con altre mafie per “migliorare la tua vita” ma solo secondo i suoi canoni. Un prestito che dovrai pagare con i debiti dei tuoi figli e che ti farà schiavo ogni giorno di più (vedi PNRR).

Emergenza e Mafia

La mafia è imporre trattamenti sanitari con farmaci sperimentali inutili e dannosi. Sono i morti senza nesso di casualità. Perché i morti per mafia devono essere dimenticati, sempre!

La mafia sono numeri truccati per continuare a lucrare sulla pelle degli uomini e di questa terra.

La mafia distrugge i sogni e le speranze delle persone per sostituirli con ricatti e sacrifici.

La mafia è tutto ciò che mette uomo contro uomo, lavoratore contro lavoratore, genitori contro figli, uomo contro natura, perché si nutre di odio e delazione.

La mafia è la sanità pubblica stremata, le persone malate abbandonate, le vigili attese e le cure negate.

La mafia è quella che dice di controllare gli inquinanti mentre lavora con le istituzioni per innalzarne i limiti e diffonderli ovunque.

La mafia è la distruzione della scuola, della conoscenza, del futuro e della coscienza dell’umanità. E’ la strage di innocenti!

La mafia abbandona i giusti e scende a patti per sedersi sugli scranni del potere.

La mafia è diseguaglianza. Ti fa credere che in un mondo in cui c’è chi ha un patrimonio di 900 miliardi e chi muore di fame, la classe dominante si preoccupi della salute di quanti sfrutta e tiene nella miseria.

La mafia progetta a lungo termine la distruzione della società ed economia dei nostri paesi, aspetta pazientemente e collabora con tutti, anche con lo Stato. Perché la mafia stringe patti, che poi tradisce a suon di stragi.

La mafia promette di farti diventare più forte e sicuro, mentre ti deruba il futuro.

La mafia è menzogna. Fa sparire le carte per farti credere che ciò che viviamo sia una questione di salute, piuttosto che dirti la verità, che si tratta di controllo e il controllo si regge sulla paura, non sulla cultura e conoscenza.

La mafia giustizia i deboli, innocenti ed onesti e libera i criminali invocandone i diritti umani.

La mafia è terrore. Che rende inermi ed immobili le persone che per la paura di difendere la propria libertà, svendono persino la vita dei propri figli.

La mafia è patto sporco tra mafia e Stato, come dice Di Matteo.

Poi Sara Cunial riporta le parole di Giulietto Chiesa durante la manifestazione “Io sto con Di Matteo” del novembre 2015:

“Tutto si tiene. Dobbiamo esserne tutti consapevoli. Per esempio si tiene la banda di lanzichenecchi che ha occupato il parlamento italiano e che ci sta portando via la costituzione.

Noi avremo contro, tutto il sistema dei media tutte le televisioni tutti i giornali perché questi lanzichenecchi hanno in mano tutta l’informazione.

E allora vuol dire che la nostra bocca, il nostro cervello, le nostre orecchie, i nostri amici e la nostra famiglia devono diventare gli strumenti della controffensiva popolare, democratica, unitaria. L’unico modo possibile per difenderci è dire loro che ci siamo e che non ci potranno portare via i nostri diritti, la nostra libertà, la nostra possibilità di incidere sul futuro del paese perché ci difenderemo. Ci difenderemo in tutti i modi.”

Presto arriverà la condanna da parte del più libero e giusto giudice di tutti i tempi: il popolo italiano. Perché questa emergenza Covid è mafia e chi la sostiene il suo mandante.

Sara Cunial

