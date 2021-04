Lockdown, il più grande fiasco della storia in tema di Sanità

Il Telegrah dà voce a Martin Kulldorff e Jay Bhattacharya, due autorevoli scienziati firmatari della Dichiarazione di Great Barrington, autori di un articolo di denuncia della strategia del lockdown, considerata fallimentare non solo per la sua incapacità di contenere l’epidemia, ma anche per i suoi gravissimi effetti negativi su tutta la società. Per nascondere i propri errori, i sostenitori del lockdown usano la strategia di un vero e proprio squadrismo mediatico contro i pur eminenti scienziati che si oppongono alle politiche delle chiusure, col risultato di intimidire gli altri accademici, riducendoli al silenzio, e di minare alle fondamenta lo stesso metodo scientifico. da http://vocidallestero.blogspot.com



di Martin Kulldorf* e Jay Battacharya*, 24 Aprile 2021 – Chiudere la società non è servito a salvare le persone più vulnerabili, e ora i sostenitori del lockdown cercano dei capri espiatori. Un anno fa non c’erano prove che i lockdown avrebbero protetto dal Covid-19 le persone anziane ad alto rischio. Ora le prove ci sono. Non è così.

Con così tante morti per Covid-19, è ovvio che le strategie di lockdown non sono riuscite a proteggere gli anziani. Mantenendo l’ingenua convinzione che rinchiudere la società avrebbe protetto tutti, i governi e gli scienziati hanno rifiutato le fondamentali misure di protezione mirata per gli anziani. Sebbene chiunque possa venire infettato, tra vecchi e giovani vi è una differenza nel rischio di morte di più di mille volte. La mancata considerazione di questo dato sul virus ha portato al più grande fiasco in materia di salute pubblica della storia.

Invece i lockdown hanno generato danni collaterali enormi in tutte le età. Privare i bambini dell’insegnamento di persona ha danneggiato non solo la loro istruzione, ma anche la loro salute fisica e mentale. Altre conseguenze sulla salute pubblica includono mancati screening e trattamenti per il cancro e un peggioramento degli esiti delle malattie cardiovascolari. Gran parte di questo danno si svilupperà nel tempo ed è qualcosa con cui dovremo convivere – e con cui dovremo morire – per molti anni a venire.

Il rimpallo delle responsabilità per questo fiasco è ora in pieno svolgimento. Alcuni scienziati, politici e giornalisti si lamentano del fatto che le persone non rispettano sufficientemente le regole. Ma dare la colpa alla gente è una falsità. Mai nella storia dell’umanità la popolazione si è sacrificata così tanto per ottemperare ai mandati della sanità pubblica.

Stranamente, i sostenitori delle chiusure stanno anche cercando di incolpare gli scienziati che si sono opposti alle misure di lockdown. Sebbene abbia più volte spinto per una migliore protezione degli anziani, con suggerimenti specifici che avrebbero potuto salvare molte vite, la professoressa di Oxford Sunetra Gupta, uno dei più eminenti epidemiologi di malattie infettive al mondo, è stata attaccata con particolare ferocia.

Ecco solo alcuni esempi. Il deputato conservatore Neil O’Brien ha scritto un articolo su The Guardian con un titolo che attaccava le “fantasie” e le “esagerazioni” del dottor Gupta e altri critici del lockdown. Loro “inventano”, ha detto, e hanno “un sacco di cose di cui rispondere”. George Monbiot del Guardian ha affermato ironicamente che il dottor Gupta, basandosi su un sito web laico pieno di affermazioni fuorvianti sulla pandemia, è un “esperto” che fa “affermazioni fuorvianti sulla pandemia“.

A marzo, il dottor Gupta ha offerto un’ampia gamma di plausibili stime dei contagi, come i buoni scienziati fanno in condizioni di incertezza. Inevitabilmente, alcune di queste stime plausibili si riveleranno errate, poiché solo una può essere corretta. Il fatto che Paul Mason e The New Statesman abbiano quindi scelto una delle stime sbagliate e definito il lavoro del dottor Gupta “ridicolo” è di per sé un fatto ridicolo.

Alcuni accademici sono saltati sul carro dei vincitori. La dottoressa Depti Gurdasani della Queen Mary University, ad esempio, ha accusato la dottoressa Gupta di pseudoscienza, suggerendo che avrebbe dovuto essere allontanata dall’Università di Oxford, e che l’Università avrebbe dovuto agire contro di lei. Sfortunatamente, tale comportamento intimidisce gli altri accademici riducendoli al silenzio e minando il dibattito scientifico.

La scorsa primavera, la pandemia stava diminuendo a causa di una combinazione di immunità e stagionalità e molti lockdowner hanno affermato che i lockdown avevano avuto successo. Tuttavia, era ovvio per qualsiasi epidemiologo competente in materia di malattie infettive che il virus sarebbe tornato e, a giugno, la dott.ssa Gupta ha affermato che si aspettava una recrudescenza del Covid-19 nei mesi invernali. Ciò non ha impedito a giornalisti e politici di affermare falsamente che la Gupta pensava che la pandemia fosse finita.

Il fatto è che con una soglia di immunità di gregge più bassa in estate che in inverno, l’immunità può provocare un’uscita dalla pandemia durante la primavera, ma poi ripresentarsi il prossimo autunno, ed è quello che è successo. A un anno dall’inizio della pandemia, si sarebbe potuto pensare che politici e giornalisti che scrivono sul Covid-19 avessero potuto prendersi la briga di acquisire alcune conoscenze di base sull’epidemiologia delle malattie infettive.

Anticipando la recrudescenza, all’inizio di ottobre, abbiamo scritto la Dichiarazione di Great Barrington con il dottor Gupta, sperando di evitare il ripetersi del disastro primaverile. Abbiamo chiesto una protezione mirata degli anziani, eliminando i lockdown e consentendo a bambini e giovani adulti di vivere una vita quasi normale. A quel tempo, siamo stati accusati di aver creato un mostro di paglia e che ulteriori lockdown non erano né necessari né proposti da nessuno. Sfortunatamente, quel mostro di paglia è sopravvissuto solo poche settimane, fino a quando i lockdowners non hanno ripreso a chiudere tutto, raddoppiando i loro precedenti fallimenti senza proteggere gli anziani.

L’errore centrale nel pensiero pro-lockdown è che più restrizioni portino automaticamente a meno morti. Questo ragionamento mostra un’incredibile ignoranza dell’epidemiologia di base delle malattie infettive. Un esempio tra i tanti è la chiusura delle università la scorsa primavera, che ha mandato gli studenti a casa a vivere con familiari più anziani a più alto rischio, aumentando la mescolanza multi-generazionale. Ora i politici e i funzionari della sanità pubblica devono lavorare per riconquistare la fiducia del pubblico. Incolpare la gente e gli scienziati come il dottor Gupta per nascondere gli errori degli stessi lockdowner non è la strada giusta da seguire.

*Martin Kulldorff è professore di medicina ad Harvard.

*Jay Bhattacharya è professore di medicina a Stanford

